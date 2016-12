Schüler auf Zebrastreifen in Tirol angefahren

In Tirol sind am Mittwoch zwei Personen - ein achtjähriger Schüler und eine 20-jährige Frau - auf einem Schutzweg angefahren und verletzt worden. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein achtjähriger Bub ist in Pfaffenhofen auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtete, lief der Schüler plötzlich über die Straße, sodass eine 41-jährige Pkw-Lenkerin nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte.

Der Achtjährige wurde daraufhin vom Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Er musste mit Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.

Tiefstehende Sonne blendete Fahrer

Eine 20-jährige Tirolerin ist bei einem zweiten Unfall auf einem Zebrastreifen am Mittwoch ebenfalls verletzt worden. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah ein 35-jähriger Pkw-Lenker die Frau auf einem Schutzweg in Zams (Bezirk Landeck). Die 20-Jährige wurde in der Folge von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie musste mit Verletzungen in das Krankenhaus Zams gebracht werden.