Durch Brand Cannabisplantage entdeckt

Bei einem Brand in Rum ist Mittwochvormittag durch reinen Zufall eine Cannabisplantage entdeckt worden. Ermittelt wird jetzt nicht nur die Brandursache, sondern es geht auch um illegalen Suchtgiftanbau.

Der Brand in dem älteren Einfamilienhaus ist gegen 10.00 Uhr in der Küche ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten und dem Belüften des völlig verrauchten Gebäudes stieß die Feuerwehr Rum auf einen Raum mit zahlreichen Cannabispflanzen. Hätte die Küche nicht zu brennen begonnen, wäre diese illegale Plantage wohl so schnell nicht entdeckt worden.

zeitungsfoto.at

Landeskriminalamt hat Ermittlungen übernommen

Man gehe von einem gewerblichen Gebrauch aus, heißt es von Seiten der Polizei in Rum. Die weiteren Ermittlungen hat nun das Landeskriminalamt übernommen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich nur ein Mann im Haus. Es wohnen aber mehrere Personen dort. Wer sich für die Cannabisplantage verantworten muss, ist noch nicht geklärt - ebenso wenig die Brandursache in der Küche.

zeitungsfoto.at

Einen ähnlichen Fall hat es in der vergangenen Woche übrigens in Innsbruck gegeben. Auch da wurde bei einem Küchenbrand eine Cannabisplantage entdeckt.