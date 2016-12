ÖGB: Generationenwechsel eingeläutet

Im Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) Tirol stehen personelle Veränderungen bevor. Der Vorsitzende Otto Leist will sich der Wiederwahl nicht mehr stellen, das kündigte er am Mittwoch an. Leist wolle damit Platz für Jüngere machen, wie er sagte.

Andere Zeiten bräuchten andere Menschen mit neuen Lösungsansätzen, sagte der scheidende ÖGB-Chef vor Journalisten: „Wenn man sich die Fachgewerkschaften anschaut, haben wir im ÖGB Tirol einen guten Mix zwischen jung und alt, zwischen erfahrenen Kollegen und jenen, die neu dazugekommen sind. Und genauso passiert das auf der Führungsebene, auf der Ebene des Vorsitzenden. Auch hier wird ein Generationenwechsel stattfinden. Das ist auch richtig so.“

ORF

Soziale Gerechtigkeit als größte Herausforderung

Das nächste Jahr steht beim Gewerkschaftsbund unter dem Motto „Zukunft der Arbeit“. Leist sieht bei Arbeitszeiten und sozialer Gerechtigkeit große Herausforderungen für seinen Nachfolger: „Österreich liegt beim Arbeitsvolumen europaweit an dritter Stelle. Auf der anderen Seite haben wir fast 400.000 Arbeitslose. Und wieder auf der anderen Seite haben wir fast 200 Millionen Überstunden. Die soziale Gerechtigkit ist eine der größten Herausforderungen. Die soziale Schieflage ist ein Turm, der schnell umfällt.“

Seinem Nachfolger rät Leist, so wenig Zeit wie möglich im Büro zu verbringen, und stattdessen hinauszugehen: „Wir müssen in die Arbeitswelt jener Menschen gehen, die wir vertreten. Dann weiß man, wovon man spricht, dann weiß man, was die Menschen berührt.“

Sechs Jahre die Geschicke des ÖGB geleitet

Otto Leist ist seit dem Jahr 2000 in den Gremien des Österreichischen Gewerkschaftsbundes in Tirol, seit 2010 an dessen Spitze - mehr dazu in Otto Leist als ÖGB-Chef bestätigt. Der neue Vorsitzende wird im Juni 2017 bei der Landeskonferenz gewählt. Mitglieder des ÖGB können sich bis dahin als Nachfolger bewerben.

Anerkennung und Dank von SPÖ-Chefin

Für seine jahrelange Tätigkeit bei der Gewerkschaft erntet Leist Dank von Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik: „„Der ÖGB Tirol hat unter Vorsitzendem Otto Leist enorm viel für die ArbeitnehmerInnen geleistet.“ Das sei in einem Bundesland wie Tirol besonders wichtig, wo für Arbeitnehmer verschärfte Bedingungen herrschen würden, so Blanik. Gegen Reallohnverluste, ganz besonders bei den niedrigen und mittleren Einkommen ankämpfen, den Faktor Arbeit entlasten und Arbeit fair verteilen, das sind für Blanik die wesentlichen Anforderungen für die Zukunft der Arbeit.

