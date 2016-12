Erneut Eiskletter-Unfall im Sellrain

Ein Eiskletterer ist am Montag beim Eisklettern in St. Sigmund im Sellrain 70 Meter abgestürzt. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Der 38-jährige Tiroler wollte gegen 9.00 Uhr gemeinsam mit einem Kollegen den vereisten Wasserfall am Mutenkogel besteigen. Die beiden kletterten laut Exekutive das erste Stück seilfrei über den Wasserfall. Nach der ersten Steilstufe dürfte der Mann im flachen Gelände ausgerutscht sein. Er ist dann rund 70 Meter abgestürzt. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Eiskletterunfall auch am Sonntag

Erst am Sonntag ist ebenfalls im Sellrain eine 27-jährige Frau aus Innsbruck schwer verletzt worden. Sie wurde von herabstürzenden Steinen getroffen - mehr dazu in Unfall beim Eisklettern: Steine verletzten Frau . Die Frau wollte mit zwei Männern und einer weiteren Frau den „Baffl Eisfall“ in St. Sigmund klettern.