Aufbau für Ö3-Weihnachtswunder

In der Maria-Theresien-Straße hat am Montag der Aufbau für das Ö3-Weihnachtswunder begonnen. Ab kommenden Montag sendet Ö3 fünf Tage lang rund um die Uhr aus dem gläsernen Studio bei der Anna-Säule in Innsbruck.

Gegen eine Spende spielen beim Ö3-Weihnachtswunder die Moderatoren die Wunschhits der Radiohörer und Besucher. Er geht an den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Damit werden Familien in Notlagen in Österreich unterstützt. Der Spendenerlös im letzten Jahr betrug mehr als eine Millionen Euro.

Ö3 übersiedelt beim heurigen Ö3-Weihnachtswunder sein Sendestudio in einen Glas-Container. Ab Montag 10.00 Uhr bis zum 24. Dezember wird rund um die Uhr aus Innsbruck gesendet....

Auftritte von zahlreichen Stars

Projektleiter Wolfgang Pfleger gefällt der Standort. „Schöner geht’s eigentlich nicht als hier. Der Blick auf die Berge für die Moderatoren in der Früh bei Sonnenaufgang genauso wie tagsüber. Man ist einfach mitten drin, wo die Tiroler vor Weihnachten unterwegs sind.“

Auch in Innsbruck werden wieder zahlreiche Stars mit speziellen unplugged-Auftritten erwartet, unter anderem Reinhard Fendrich, Seiler und Speer, DJ Ötzi oder Wanda.

ORF

Veranstalter und Obmann der Innsbrucker Innenstadt-Kaufleute Thomas Hudovernik freut sich bereits. „Der Aufwand ist gigantisch. Ich bin selber überrascht. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt richtig los geht.“

ORF

