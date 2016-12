Einheimischer stirbt bei Sturz in Klamm

Im Zillertal hat sich am Sonntag ein tödlicher Alpinunfall ereignet. Ein 68-jähriger Einheimischer stürzte in der Nähe von Mayrhofen rund 20 bis 30 Meter in eine Klamm ab.

Der Mann war nach ersten Informationen am Vormittag mit seinem Hund zu einer Wanderung in die Stillupklamm aufgebrochen. Als er am Nachmittag nicht nach Hause kam, erstattete seine Frau die Abgängigkeitsanzeige.

ZOOM.Tirol

Bei einer Suchaktion der Bergrettung Mayrhofen wurde schließlich die Leiche des Mannes unterhalb des Klammweges entdeckt. Die genaue Unfallursache wurde noch ermittelt.