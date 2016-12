Unfall beim Eisklettern: Steine verletzten Frau

Im Sellrain ist eine 27-jährige Frau aus Innsbruck am Sonntag schwer verletzt worden. Die Eiskletterin wurde von herabstürzenden Steinen getroffen. Sie musste in die Klinik geflogen werden.

Zwei Männer und zwei Frauen kletterten den „Baffl Eisfall“ in St. Sigmund. Gegen 11.00 Uhr stürzten plötzlich vermutlich durch Wildwechsel ausgelöst große Steine die Eisrinne herab, so die Polizei.

Zeitungsfoto.at

Während drei Alpinisten ausweichen konnten, wurde die am Fuße des Eises stehende Frau durch die Steine an Kopf, Schulter, Brust und Rücken verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Alpinisten wurde die Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.