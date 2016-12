Tiroler Erfindung für „natürliches Gehen“

Eine Tiroler Erfindung soll ein völlig neues Geherlebnis bringen. Der Tiroler Orthopädie-Schuhmacher Robert Schlögl hat eine neuartige Sohle entwickelt, die ein ganz natürliches Gehen ermöglichen soll. Jetzt wartet er auf Großaufträge.

Schaut man sich die von Robert Schlögl entwickelte Sohle an, so fällt ein kreisrundes Gummielement in der Mitte auf. Es hat einen Durchmesser von rund sechs Zentimetern und steht in der Höhe leicht über die andere Sohle hinaus. Damit kann der Fuß nach allen Seiten sozusagen leicht schwenken und genau das ist der Sinn, erklärt Robert Schlögl.

ORF

Denn aus seiner langjährigen Erfahrung wüsste er, dass der Fuß eigentlich einen Schritt dreidimensional abwickeln will. Dazu habe er aber auf Grund der meist ebenen Wege, längst nicht mehr die Möglichkeit. Sein Aufsatz aus verschiedenen Materialien, der sich in jeden Schuh einarbeiten lässt, soll diese natürliche Gehen ermöglichen.

Beschwerden „weg gegangen“ Helmut Schlögl hat seine Erfindung auch selbst getestet und sehr gute Erfahrungen damit gemacht.

Schlögl hofft auf den Durchbruch

Der Tiroler Erfinder sieht seine Sohle nicht nur für Problemfüße als Hilfe, die Sohle soll jedem zu einem gesünderen und natürlichen Gehen verhelfen. Jetzt hofft Robert Schlögl auf das Interesse von großen Schuherzeugern, die ihm sein Patent ablösen.