Vater und Sohn bei Unfall schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Breitenwang ist am Samstag ein siebenjähriger Bub im Auto eingeklemmt worden. Vater und Sohn mussten in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Mutter und Tochter wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr auf der Fernpass-Straße bei Breitenwang. Ein 30-jähriger in Tirol lebender Bosnier lenkte seinen Pkw in Richtung Deutschland und geriet dabei mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Kleinbus mit deutschem Kennzeichen.

zeitungsfoto.at

Vater und Sohn in Klinik geflogen

Bei dem Zusammenstoß wurde der siebenjährige Sohn auf dem Vordersitz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Breitenwang mit der Bergeschere aus dem Auto befreit werden. Vater und Sohn wurden mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die vierjährige Tochter auf der Rückbank erlitt ebenso wie die Mutter leichte Verletzungen. Der deutsche Lenker des Kleinbusses blieb unverletzt. Für die Aufräumarbeiten nach dem Unfall musste die Fernpass-Strecke über zwei Stunden lang gesperrt werden.