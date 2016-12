Steigendes Interesse an Schulskiwochen

Die Tiroler Landesregierung rechnet in diesem Winter mit weiter steigendem Interesse an den Gratis-Skiwochen. Für die Saison 2016/17 erwartet man mehr als 50.000 Anmeldungen für die kostenlosen oder vergünstigten Tageskarten.

Im Schuljahr 2004/05 wurde die Aktion „Tiroler Schulskitage“ ins Leben gerufen. Dabei erhalten Schülerinnen und Schüler der ersten bis neunten Schulstufe in 76 Tiroler Skigebieten großzügige Vergünstigungen oder gratis Tageskarten. Für Schulklassen der zehnten bis 13. Schulstufe gibt es Tageskarten um fünf Euro. Im ersten Jahr der Aktion gab es insgesamt rund 7.000 Buchungen, so die Landesregierung am Samstag in einer Mitteilung.

Im Winter 2015/16 gab es mehr als 45.000 Buchungen, für die laufende Wintersaison rechnet die Landesregierung mit der Überschreitung der 50.000er Marke. Mittlerweile heißt die Initiative, mit der in Tirol junge Menschen für den Wintersport begeistert werden sollen, „Skifahr’n“. Im Rahmen dieser Initiative führt ein Großteil der Tiroler Schulen günstige Schulskiwochen durch – mehr dazu in Gelungene Trendumkehr bei Schulskikursen.

Zur Verankerung des Skisports in der Bevölkerung

An „Skifahr’n“ beteiligen sich neben dem Landesschulrat für Tirol auch die Fachgruppe Seilbahnen, ÖSV, Skilehrerverband, TIWAG, die Tiroler Versicherung sowie Sport 2000. Eine Erhebung zeige, dass der Skisport in Tirol tief verankert sei, so Landeshauptmann Günther Platter in der Aussendung. Für die Entwicklung des Tourismus sei es notwendig, dass das Skifahren in Tirol auch verankert bleibe.