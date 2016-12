Touristiker werfen Zangerl Populismus vor

Die jüngste Kritik des Tiroler AK-Präsidentnen Erwin Zangerl am heimischen Tourismus lässt die Wogen hoch gehen. Tourismusvertreter weisen die Kritik zurück und werfen Zangerl Populismus vor. Vom Tourismus würden alle Tiroler profitieren, heißt es.

Mit seinem offenen Brief an die Landtagsabgeordneten hat Erwin Zangerl viel Staub aufgewirbelt. Tourismusverbände würden Tiroler oft zu Gästen zweiter Klasse degradieren, schreibt darin der AK-Präsident - mehr dazu in AK sieht Tiroler durch Tourismus benachteiligt.

Hörl streicht Leistungen des Tourismus hervor

Die Kritik Zangerls will der Wirtschaftsbundobmann und oberster Seilbahnvertreter des Landes, Franz Hörl, nicht auf der Tourismusbranche sitzen lassen. Eine zweite Klasse könne er nicht im Ansatz erkennen. Als Gegenargument nennt er die Verbundkarten, wie das Freizeitticket, das es vielen Tirolern ermöglicht, günstig auf den Pisten unterwegs zu sein. Trotz Widerstands aus Brüssel würden zudem unverändert Einheimischenpreise angeboten.

Auch wenn er nicht für jeden Tourismusdirektor die Hand ins Feuer legen könne, würden die Tirolerinnen und Tiroler auch sonst stark vom Tourismus profitieren. Tourismus und Seilbahnwirtschaft würden jährlich viel Geld in die Infrastruktur der Gemeinden investieren, das Freizeitangebot im Land sei deshalb enorm und letztendlich sei die Lebensqualität in Tirol sehr hoch. Allein dem Tourismus sei es beispielsweise zu verdanken, dass es im Land ein flächendeckendes Netz an Hubschrauberstützpunkten gebe.

Für Hörl „ein Griff in die Mottenkiste“

„Man nehme Unwissenheit, wärme es ein wenig mit alten Schlagzeilen auf, verfeinere es mit einer kräftigen Priese Klassenkampf und serviere es in der friedlichsten Zeit des Jahres", wirft Hörl Zangerl schädigendes Verhalten vor. Der Präsident schaffe es dadurch zwar in die Medien, schädige damit aber eine Branche, die jeden dritten Arbeitsplatz in unserem Land sicherstellt.