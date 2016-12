Studentin bei Fenstersturz schwer verletzt

Eine 21-jährige Studentin ist in der Nacht auf Donnerstag bei einer Studentenparty in Innsbruck vom zweiten Stock über 3,5 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie erlitt bei dem Aufprall auf dem Pflasterboden schwere Verletzungen.

Bei der Feier im zweiten Stock der Wohnung in Innsbruck waren etwa 25 Personen anwesend. Gegen 2.10 Uhr stürzte die 21-Jährige aus bislang unbekannter Ursache durch das vermutlich offen stehende Fenster. Dabei durchbrach sie einen darunterliegenden Plexiglasbogen, stürzte etwa 3,5 Meter in die Tiefe und kam auf dem Pflastersteinboden auf.

Durch Aufprall schwer verletzt

Sie erlitt schwere Schädelverletzungen und Hautabschürfungen. Nach der Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte wurde die Frau schwer verletzt in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Das Kriminalreferat Innsbruck nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf, berichtete die Polizei.