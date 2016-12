Erneut Flüchtlinge auf RoLa aufgegriffen

In der Nacht auf Donnerstag sind bei Kontrollen der Polizei elf Flüchtlinge unter Lkws auf der Rollenden Landstraße (RoLa) entdeckt worden. Alle wurden nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen.

Gegen 21.55 Uhr wurden am Mittwoch bei einer Kontrolle am Bahnhof in Innsbruck drei Personen aus Guinea und zwei Personen aus Eritrea unter einem Lkw entdeckt. Gegen Mitternacht wurden am Bahnhof in Wörgl zwei Personen aus Eritrea, eine aus Marokko sowie Personen, deren Nationalität vorerst unbekannt war, von Mitarbeitern der RoLA beim Entladen der Lkws entdeckt.

Kurz vor 5.00 Uhr wurde ein weiterer Flüchtling aus Eritrea am Bahnhof Innsbruck auf der Ladefläche unter einem Lkw der RoLa versteckt aufgefunden. Alle elf Personen wurden nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen.

Kontrollen bereits am Innsbrucker Frachtenbahnhof

Erst vor wenigen Tagen wurden in Wörgl Flüchtlinge aufgegriffen. Es werden ab jetzt von der Tiroler Polizei und den ÖBB-Mitarbeitern immer wieder Zugskontrollen bereits auf dem Frachtenbahnhof in Innsbruck durchgeführt - mehr dazu in Erneut Flüchtlinge auf RoLa aufgegriffen.