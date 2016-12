Vermisster 77-Jähriger tot gefunden

Ein 77-Jähriger ist nach einer Suchaktion am Dienstag in Ried im Oberinntal (Bezirk Landeck) nur mehr tot gefunden worden. Laut Polizei entdeckten Bergretter den Abgängigen im Bereich einer Gartenanlage.

Der Mann war am Montag aus einer Betreuungseinrichtung verschwunden. Die Suchaktion war in der Nacht auf Dienstag unterbrochen worden und wurde um 7.00 Uhr fortgesetzt. Gegen 11.00 Uhr fanden Bergretter den Vermissten in einem kleinen Teich. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus.

Der herbeigerufene Arzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Im Einsatz standen 20 Mann der Bergrettung, Polizeihundeführer, Alpinpolizei und ein Polizeihubschrauber.