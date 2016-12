Erneut Flüchtlinge auf RoLa aufgegriffen

Auf der Rollenden Landstraße (RoLa) bei Wörgl sind Montagabend erneut Flüchtlinge aufgegriffen worden. Es werden ab jetzt von der Tiroler Polizei und den ÖBB-Mitarbeitern immer wieder Zugskontrollen bereits auf dem Frachtenbahnhof in Innsbruck durchgeführt.

Gegen 21.45 Uhr wurden bei Kontrollen in Wörgl sechs Personen von der Polizei entdeckt. Zwei Flüchtlinge wurden unterkühlt ins Krankenhaus Kufstein, vier Personen wurden ins Polizeianhaltezentrum nach Innsbruck gebracht.

Erst vor wenigen Tagen hat sich auf der RoLa eine Flüchtlingstragödie ereignet, bei der zwei Personen getötet und eine lebensgefährlich verletzt wurde - mehr dazu in Zwei Tote auf Rollender Landstraße. Eine Obduktion hat gezeigt, dass die beiden Flüchtlinge nicht erfroren sind, sondern beim Abladen der LKWs überrollt wurden - mehr dazu in Obduktion: Flüchtlinge nicht erfroren . Die dritte Person ist weiter in sehr kritischem Zustand in der Klinik in Innsbruck - mehr dazu in Weiter Lebensgefahr für drittes Opfer .

ZOOM Tirol

Zusammenarbeit mit den Nachbarländern

Um Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Kufstein und Rosenheim zu vermeiden, kontrolliert die Tiroler Polizei gemeinsam mit Mitarbeitern der ÖBB Güterzüge bereits am Frachtenbahnhof in Innsbruck. Polizei und ÖBB stimmen sich derzeit mit den Behörden in Deutschland und Italien über weitere Vorgehensweisen und eine verschärfte Kontrolle der Güterzüge ab.