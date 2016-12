Sendersbühne Grinzens erhält Volksbühnenpreis

Die Sendersbühne Grinzens erhält für die Produktion „Mein Ungeheuer“ von Felix Mitterer den Tiroler Volksbühnenpreis 2016. Montagabend wurde der mit 5.000 Euro dotierte Preis übergeben.

Die Volksbühne Grinzens wurde aus 42 Bewerbungen zum Siegerprojekt gekürt. Als „außergewöhnliche darstellerische Leistung und innovatives Projekt“ unter der Regie von Helmut Leitner sowie der Leitung von Katharina Trojer bezeichneten die JurorInnen die Produktion von „Mein Ungeheuer“.

Musterbeispiel für Dorfbühne

„Das spielerische Spektrum der Sendersbühne Grinzens reicht vom Stubenspiel als neuer Spieltyp auf der Kemater Alm bis hin zu großen Freilichtspielen wie die ‚Grinzener Passion‘. Mit ihrem umfangreichen Spielplan, ausgezeichneten Produktionen und ihrem Engagement im Bereich der Kinder- und Jugendförderung bereichert die Theatergruppe die darstellende Kunst in der Region", sagt Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Die Sendersbühne Grinzens gelte seit 20 Jahren als Musterbeispiel einer Dorfbühne.

Land Tirol/Sax

Der Tiroler Volksbühnenpreis wird alle zwei Jahre verliehen. Das Ziel ist es, die kontinuierliche Aufbauarbeit und Weiterentwicklung der außerberuflichen Theatergruppen und Spielgemeinschaften in Tirol sichtbar zu machen. Im Jahr 2014 ging die Auszeichnung an das Stadttheater Kufstein - mehr dazu in Stadttheater Kufstein erhält Volksbühnenpreis .