Flüchtlinge Thema bei evangelischer Synode

Ab Mittwoch tagt in Innsbruck die diesjährige evangelische Synode. Ein Schwerpunktthema des Treffens, an dem rund 70 Delegierte aus ganz Österreich teilnehmen, wird die Flüchtlingsarbeit in den evangelischen Pfarrgemeinden sein.

Auch die Zulassung der neu revidierten Luther-Bibel für den kirchlichen Gebrauch steht am Programm, teilte der evangelische Pressedienst am Montag in einer Aussendung mit.

Auch Reformationsjubiläum Thema

Zudem widmen sich die Delegierten dem Haushaltsvoranschlag sowie den Aktivitäten rund um das Reformationsjubiläumsjahr 2017. Die Synode der Evangelischen Kirche A.B. und die anschließende Generalsynode der Evangelischen Kirche A.B. und H.B. dauert bis zum 10. Dezember.

Die Synode A.B. und die Generalsynode sind die gesetzgebenden Gremien der Kirchen - paritätisch mit geistlichen Amtsträgern und weltlichen Abgeordneten besetzt. Auch der Bischof besitzt in der Synode beziehungsweise der Generalsynode nur eine Stimme.

