Jubel bei den Grünen, Abwerzger gratuliert

Von einem historischen Tag sprachen die Tiroler Grünen unmittelbar nach Bekanntwerden des Wahlsiegs von Alexander van der Bellen. Seitens der FPÖ fand Parteichef Markus Abwerzger lobende Worte für Norbert Hofer.

Im Innsbrucker Treibhaus haben zahlreiche Parteimitglieder und Sympathisanten der Tiroler Grünen die spannende erste Hochrechnung abgewartet. Der Jubel war dementsprechend groß, als Alexander Van der Bellen schon kurz nach 17.00 Uhr als Wahlsieger feststand. Ingrid Felipe sprach von einem „historischen Tag in einem verrückten Wahljahr mit Happy End“.

Ingrid Felipe nach der Hochrechnung Sie sei sehr froh, dass sich Österreich für eine helle und zuversichtliche Zukunft entschieden hat. Das werben für Verständnis und Gemeinsamkeiten habe sich gelohnt.

„Alexander Van der Bellen hat mit seiner besonnenen Art, mit seiner Erfahrung und mit Zuversicht in diesem Jahr gezeigt, dass er ein Präsident der Mitte ist, der sich allen ÖsterreicherInnen verpflichtet fühlt und das Amt nach bestem Wissen und Gewissen ausführen wird“, sagt Felipe. Dass mit Van der Bellen erstmals ein Tiroler in die Hofburg einziehen wird und er sein Heimatbundesland nach den ersten Hochrechnungen noch deutlicher als bei der ersten Stichwahl für sich entscheiden konnte, sei für Felipe eine erfreuliche Draufgabe.

Für Abwerzger ein Sieg des Systems

Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger gratulierte in einer schriftlichen Stellungnahme Alexander Van der Bellen zur Wahl. Er sei der Einheitskandidat des Systems und des Establishments gewesen, weil er von den Grünen, der SPÖ, Teilen der ÖVP, den NEOS-Wählern und den Kommunisten unterstützt worden sei.

Gratulationen zu einem tollen Ergebnis gab es aber naturgemäß auch für Norbert Hofer. Van der Bellen werde ihn dann wohl nach der nächsten Nationalratswahl als Mitglied der Bundesregierung angeloben müssen, glaubt Abwerzger. Übrigens freue er sich darüber, dass Hofer in 41 Gemeinden in Tirol mehr als 60 Prozent der Stimmen erreicht hat.

SPÖ-Chefin freut sich über Wahlausgang

Herzliche Glückwünsche schickte Tirols SPÖ-Obfrau Elisabeth Blanik zu Alexander Van der Bellen nach Wien. „Was lange währt, wird endlich gut. Das Ergebnis ist eindeutig, somit über jeden Zweifel erhaben und das ist positiv. Besonders nach so einem langen und polarisierenden Wahlkampf“, so Blanik.

Sie sei überzeugt, dass Alexander Van der Bellen Gemeinschaft und Zusammenhalt in Österreich stärken und Österreich im Ausland gut vertreten wird. Er werde das Verbindende über das Trennende stellen.

Platter biete Van der Bellen gute Zusammenarbeit an

Auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter gratuliert Alexander Van der Bellen zu seinem Wahlsieg. "Das Gemeinsame wieder vor das Trennende zu stellen, die Menschen zusammen zu führen und als Türöffner für die heimische Wirtschaft Österreich in den aktuell herausfordernden Zeiten gut nach außen zu vertreten sind die wohl wichtigsten Aufgaben des neuen Bundespräsidenten“, so Platter. Er biete dem neuen Bundespräsidenten jedenfalls eine gute Zusammenarbeit, die auch Südtirol miteinschließe, an.

