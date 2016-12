Van der Bellen wird neuer Bundespräsident

Alexander Van der Bellen wird nach neuer Bundespräsident. Er liegt uneinholbar in Führung. Auch in Tirol sammelte er vermutlich mehr Stimmen als noch bei der annullierten Stichwahl am 1. Juli.

Laut aktueller Hochrechnung liegt Alexander Van der Bellen mit 53,3 Prozent der Stimmen in Führung zur Hochrechnung. In Tirol zeichnet sich ebenfalls ein deutlicherer Sieg als bei der letzten Stichwahl für Alexander Van der Bellen ab. In einigen größeren Städten wie Imst oder Schwaz, gelang es Van der Bellen, das Ergebnis zu drehen - mehr dazu in Tiroler Ergebnisse.

Kaum Bewegung im Bezirk Reutte

Um rund 1,7 Prozentpunkte hat Alexander Van der Bellen im Bezirk Reutte dazugewonnen. Er erreichte dort mit 55,91 Prozent der Stimmen eine deutliche Mehrheit. In zwei Gemeinden – nämlich in Biberwier und Namlos - erhielten die beiden Kandidaten gleich viel Stimmen - Ergebnisse Bezirk Reutte.

Mehrheit im Bezirk Landeck an Van der Bellen

Im Bezirk Landeck konnte Alexander Van der Bellen seine Mehrheit von der ersten Stichwahl weiter ausbauen. Mit 57,51 Prozent der Stimmen holte er hier einen klaren Sieg. In seiner Heimatgemeinde Kaunertal entschieden sich 86,4 Prozent der Wähler für ihn - Ergebnisse Bezirk Landeck.

Innsbruck-Land wählt wieder Grün

Wie bereits in der ersten Stichwahl entschied sich im Bezirk Innsbruck-Land auch bei der Wiederholung der Stichwahl die Mehrheit der Wähler für Alexander Van der Bellen. Mit 52,76 Prozent siegte er mit 4.541 Stimmen Vorsprung auf Norbert Hofer - Ergebnisse Bezirk Innsbruck-Land.

Mehrheitswechsel im Bezirk Lienz

Während Norbert Hofer in der ersten Stichwahl im Bezirk Lienz mit 50,66 Prozent der Stimmen noch knapp die Mehrheit für sich entscheiden konnte, änderte sich das am Sonntag. Alexander Van der Bellen holte hier bei der Wiederholung der Stichwahl mit 51,54 Prozent der Stimmen die Mehrheit - Ergebnisse Bezirk Lienz.

Van der Bellen gewinnt Bezirk Kitzbühel sehr knapp

Im Bezirk Kitzbühel konnte Alexander Van der Bellen knapp das Rennen für sich entscheiden. Mit 50,03 Prozent der Stimmen gewann er hauchdünn vor Hofer. Im ersten Wahlgang machte hier Norbert Hofer mit 52,5 Prozent der Stimmen deutlich das Rennen - Ergebnisse Bezirk Kitzbühel.

Mehrheit im Bezirk Imst wählte Hofer

Norbert Hofer konnte im Bezirk Imst wie schon im ersten Wahlgang die meisten Stimmen für sich verbuchen. Mit 51,13 Prozent der Stimmen siegte er hier entgegen dem Trend deutlich vor Van der Bellen. Stimmengleichheit gab es in der Gemeinde Imsterberg. Auf jeden der beiden Kandidaten entfielen 201 Stimmen - Ergebnisse Bezirk Imst.

Deutlicher Sieg für Hofer im Bezirk Schwaz

Mit 55,62 Prozent der Stimmen gewann Norbert Hofer im Bezirk Schwaz sehr deutlich. Im Vergleich zur ersten Stichwahl, bei der Hofer 57,01 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte, wurde der Vorsprung auf Van der Bellen somit nur etwas kleiner - Ergebnisse Bezirk Schwaz.

In Tirol waren am Sonntag 542.483 Personen wahlberechtigt. Die letzten Wahllokale schlossen um 17.00 Uhr in Innsbruck. Bei der letzten Stichwahl lag die Wahlbeteiligung in Tirol bei 66,3 Prozent.

Endgültiges Wahlergebnis erst im Laufe der Woche

Bei der Neuaustragung der Präsidentschaftsstichwahl wird das endgültige Wahlergebnis länger auf sich warten lassen. Möglicherweise wird es erst am Mittwoch nach der Wahl vorliegen. Grund dafür ist die Auszählung der Wahlkarten - mehr dazu in Wahlergebnis kann auf sich warten lassen.

Link: