Viele fahren trotz roter Ampel

Die Tiroler Polizei appelliert einmal mehr an die Autofahrer, das Rotlicht der Verkehrsampeln genau zu beachten. Bei Schwerpunktkontrollen in den letzten Wochen in Innsbruck wurden zahlreiche Übertretungen festgestellt.

Vorrangverletzungen sind neben Unachtsamkeit und Ablenkung die häufigsten Unfallursachen, heißt es von der Tiroler Polizei. Nach häufigen Beschwerden, speziell in der Stadt Innsbruck, hat die Polizei deshalb in den vergangenen sechs Wochen verstärkt kontrolliert. 416 Mal wurden dabei Autofahrer erwischt, die das Rotlicht an Kreuzungen missachtet hatten. 255 Anzeigen gab es und 161 Organmandate stellten die Beamten aus.

Rotlicht genau beachten

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, also Autofahrer, Fußgänger, Rad- und Motorradfahrer, das Rotlicht der Verkehrsampeln genau zu beachten. Die Beamten werden im Zuge ihrer Streifentätigkeit sowie fallweise schwerpunktmäßig besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Lichtsignale legen, heißt es in einer Aussendung der Tiroler Polizei.