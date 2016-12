Über 500.000 Tiroler dürfen wählen

Nach einem monatelangen Wahlkampf entscheiden heute die Österreicher, wer der nächste Bundespräsident wird. In Tirol sind mehr als eine halbe Million Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt.

Exakt 542.483 Tirolerinnen und Tiroler sind bei der Wiederholung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl berechtigt ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale öffnen je nach Gemeinde unterschiedlich. Meist zwischen 7.00 Uhr und 7.30 Uhr. Am längsten geöffnet sind sie unter anderem in Innsbruck, nämlich bis 17.00 Uhr.

Ob am Ende des heutigen Wahltages feststeht, ob Norbert Hofer oder Alexander van der Bellen in die Hofburg einzieht, ist fraglich. Knapp 708.185 Wahlkarten wurden österreichweit ausgestellt, sie werden erst ab Montag ausgezählt. Bei einem ähnlich knappen Ergebnis wie beim letzten Mal können sie den Ausschlag geben. In Tirol wurden knapp 49.400 Wahlkarten ausgestellt, das sind um 12.000 weniger als beim letzten Mal.