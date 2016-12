Beide Tiroler Vereine mit Sieg in Winterpause

In der letzten Rune vor der Winterpause haben am Freitag beide Tiroler Vereine in der Erste Liga gewonnen. Die WSG Wattens setzte sich zuhause gegen Den FAc durch, Wacker Innsbruck bezang Kapefenberg auswärts 3:1.

Die WSG Swarovski Wattens, die gegen den FAC die erste Hälfte dominiert hatte, ohne wirklich gefährlich zu werden, fand erst in Überzahl auf die Siegerstraße. Fünf Minuten nach dem harten Ausschluss von Christian Deutschmann (Torraub) war Benjamin Pranter zur Stelle (80.), er stellte den ersten Sieg der Tiroler seit 21. Oktober sicher.

Wattens - FAC 1:0 (0:0) Wattens, Gernot-Langes-Stadion, SR Trattnig; Tor: Pranter (80.); Rote Karte: Deutschmann (75./FAC, Torraub).

Dank des Erfolgs im „Sechspunktespiel“ erhöhte sich der Vorsprung von Wattens auf den FAC bzw. den ersten Abstiegsplatz auf sechs Punkte.

Wacker überrascht in Kapfenberg

Die Innsbrucker starteten auswärts überfallsartig und erhöhten nach der Blitzführung durch Roman Kerschbaum (2.) schon nach 21 Minuten durch ein Eigentor von Stefan Meusburger auf 2:0. Erst danach ließ der Druck der Gäste etwas nach, Kapfenberg fand besser ins Spiel und schaffte dank Dominik Frieser (38.) noch vor der Pause den Anschlusstreffer.

Kapfenberg - Innsbruck 1:3 (1:2) Kapfenberg, Franz-Fekete-Stadion, SR Hameter; Tore: Frieser (39.) bzw. Kerschbaum (2.), Meusburger (21./Eigentor), Hamzic (91.).

Die „Falken“ waren es nach dem Seitenwechsel auch, die immer vehementer auf den Ausgleich drängten, sich schließlich aber noch das 1:3 durch Armin Hamzic (91.) einfingen.

Tiroler Derby im Frühjahr

Wacker Innsbruck liegt überwintert auf dem fünften Tabellenplatz, Wattens liegt au Platz sieben. Weiter geht es am 24. Feber mit dem Tiroler Derby, gespielt wird im Innsbrucker Tivoli-Stadion.

