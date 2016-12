Deutlich weniger Wahlkarten für Stichwahl

Für die Stichwahl des Bundespräsidenten sind in Tirol deutlich weniger Wahlkarten beantragt worden als bei der ersten, aufgehobenen Stichwahl. Diesmal wurden 49.417 Wahlkarten ausgestellt, im Mai waren es 61.010.

Bei der ersten Stichwahl im Mai gab es einen regelrechten Wahlkarten-Rekord in Tirol. Damals wurden 61.010 Wahlkarten ausgegeben - mehr dazu in Über 61.000 Tiroler wählen mit Wahlkarte. Für die Wiederholung am 4. Dezember rechneten Experten bereits im Vorfeld mit weniger Anträgen. Anfang Dezember würden weniger Menschen verreisen als im Mai, so die Begründung. Das bestätigte sich jetzt.

20 Prozent weniger als im Mai

Mit den 49.417 Wahlkarten für die Wiederholung der Stichwahl wurden rund 20 Prozent weniger als beim ersten Mal ausgegeben.

Die meisten Wahlkartenwähler in Tirol gibt es auch dieses Mal wieder im Bezirk Innsbruck-Land und in Innsbruck. Von den Anträgen stammen zudem 5.468 von Auslandsösterreichern.

1. Innsbruck-Stadt 11.689 2. Innsbruck-Land 12.192 3. Schwaz 4.849 4. Kitzbühel 4.591 5. Kufstein 5.197 6. Reutte 2.292 7. Imst 3.194 8. Landeck 2.266 9. Lienz 3.147 Gesamt 49.417

Auszählung der Briefwahl-Stimmen ab Montag

Für die Bezirkswahlbehörden kommt bei der Auszählung der Briefwahl-Stimmen ab Montag diesmal wieder viel Arbeit zu. Bei Tausenden Wahlkarten-Kuverts könnte ein Tag gar nicht ausreichen, um diese Stimmen auszuzählen - mehr dazu in Wahlergebnis kann auf sich warten lassen.

