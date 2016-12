Großer Schaden nach Wasserrohrbruch

Ein Wasserrohrbruch in Innsbruck hat Freitagmittag für ein Verkehrschaos gesorgt. Die Hallerstraße musste im Bereich der Mühlauer Brücke gesperrt werden. Die Arbeiten werden

Gebrochen war eine 250 mm dicke Gussleitung, wie Paul Kranebitter von den Innsbrucker Kommunalbetrieben sagte. Es handle sich dabei um eine Haupttransportleitung für Innsbruck. Es seien ca 400 Liter Wasser pro Sekunde ausgetreten. Die Straße sei 20 bis 40 Zentimeter hoch unter Wasser gestanden. Bei dem Druck von 10 bar seien an der Oberfläche der Straße große Schäden entstanden, so Kranebitter.

Enormer Wasseraustritt an der aller Straße Der Wasserrohrbruch passierte im Kreuzungsbereich mit der Anton Rauch Straße.

Große Auswirkungen für Autofahrer

Es gebe aber keine Ausfälle bei der Wasserversorgung, da es im betroffenen Bereich keine Anraineranschlüsse gebe, so Kranebitter. Wie lange die Bauarbeiten dauern werden, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Stadteinwärts war auf der Hallerstraße zunächst nur eine Fahrspur befahrbar, am Nachmittag wurde diese aber auc gesperrt.

Die Straße Richtung Osten dürfte vermutlich länger gesperrt bleiben. Die Autofahrer müssen daher mit Stau rechnen und den Bereich möglichst großräumig umfahren.

Zeitungsfoto.at

Hallerstraße auch vor 1,5 Jahren unter Wasser

Bereits vor eineinhalb Jahren brach in der Nähe eine Hauptwasserleitung. An mehreren Stellen im Asphalt drangen große Wassermengen aus und fluteten die Hallerstraße - mehr dazu in Straßensperre nach Wasserrohrbruch (tirol.ORF.at, 5.5.2015)