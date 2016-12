Flexenbahn schließt Lücke am Arlberg

Am Arlberg startet am Freitag die neue Ski-Saison. Zugleich gehen die neue Flexenbahn sowie weitere neue Bahnen in Betrieb. Damit sind erstmals alle Skiorte am Arlberg mit Bahnen und Pisten miteinander verbunden.

Von St. Anton oder St. Christoph auf Tiroler Seite können die Wintersportler mit der Flexenbahn ohne Busfahrten zu den Pisten nach Zürs, Lech oder Warth gelangen. Mit der neuen Verbindung ist das nunmehr größte zusammenhängende Skigebiet in Österreich entstanden mit 87 Liften und Bahnen und mehr als 300 Pisten-Kilometern, sagen die Betreiber. Das soll auch werbewirksam eingesetzt werden, meint Mario Stedile-Foradori von den Arlberger Bergbahnen.

In knapp vier Monaten Bauzeit wurden am Arlberg vier Gondelbahnen gebaut. Damit entstand das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs.

Es sei gut möglich, dass man den Titel des größten zusammenhängenden Skigebiets in einigen Jahren wieder verlieren werde, so der Vorstand der Arlberger Bergbahnen. Aber wenn man eventuell später das Skigebiet nach Kappl ins Paznauntal erweitern werde, dann komme dieser Titel wieder an den Arlberg zurück.

Busfahrten werden eingespart

In die vier Verbindungsbahnen wurden 45 Millionen Euro investiert. Sie sollen jetzt auch Dutzende Skibus-Fahrten pro Tag unnötig machen.Verbindung Zürs - St. Anton im Testbetrieb (vorarlberg.ORF.at, 6.11.2016).

