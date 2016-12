Bahnsperren über Deutsches Eck

Die Bahnstrecke über das Deutsche Eck wird auch die nächsten Tage immer wieder gesperrt werden. Das kündigte die deutsche Polizei an, die dort eine Aktion scharf gegen Migranten durchführt. Diese versuchten als blinde Passagiere auf Güterzügen einzureisen.

Zwischen 8.00 Uhr Früh und 16.00 Uhr kontrolliert die deutsche Bundepolizei die Bahnstrecke auf der Höhe von Raubling. Betroffen sind davon die österreichischen Züge zwischen Kufstein und Salzburg sowie die bayerischen Meridian-Regionalzüge, für die teils ersatzweise Busse fahren.

Lebensgefährliche Einreiseversuche

Anlass für die Kontrollen sind die lebensgefährlichen Einreiseversuche von Migranten, die sich auf Wagon-Dächern oder im Radstand verstecken und so von Italien über Tirol nach Deutschland reisen - mehr dazu in Züge wegen Flüchtlingen am Gleis gestoppt. Am Münchener Bahnhof mussten unlängst Migranten von der Feuerwehr aus einem Güterwagon herausgeflext werden, in den sie sich für ihre Reise einsperren hatten lassen.

Die Kontrollen von Güterzügen dauern rund eine Stunde, es könne am Freitag und in nächster Zeit immer wieder zu Bahnsperren kommen. Die deutsche Polizei sucht den Kontakt zu Behörden in Italien, damit sie die Abfahrt der Güterzüge strenger überwachen und das Anbordgehen der Migranten verhindern.