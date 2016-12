Arbeiter vier Meter in Bach gestürzt

In Spiss hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet, bei dem ein 46-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden ist. Der Mann stürzte vier Meter über eine Böschung in den Zandersbach. Der Mann wurde in die Klinik Innsbruck geflogen.

Der Unfall passierte am Donnerstagvormittag beim Zollamt Spiss. Mehrere Arbeiter waren paradoxerweise gerade dabei, einen Zaun zu errichten, damit an dieser Stelle niemand in den Bach stürzt, was laut Polizei bis jetzt auch noch nie geschehen ist. Die Arbeiter befüllten eine Scheibtruhe mit Beton. Dabei kam ein 46-jähriger Serbe vermutlich zu knapp an den Rand und verlor das Gleichgewicht.

zeitungsfoto.at

Der Mann stürzte vier Meter über die Böschung in den Zandersbach. Der in Tirol lebende Serbe fiel mit dem Kopf auf einen Stein und blieb reglos am Bauch im Wasser liegen. Ein anderer Arbeiter versuchte noch den Mann zu halten, konnte den Sturz aber nicht mehr verhindern. Er verständigte sofort die Einsatzkräfte.

zeitungsfoto.at

Schwierige Bergung

Die Bergung aus dem Bach gestaltete sich laut Polizei schwierig. Der 46-jährige Arbeiter war bewusstlos und musste an Ort und Stelle reanimiert werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo er operiert werden musste.