Auch im November weniger Arbeitslose

Die Zahl der Arbeitslosen ist im November 2016 erneut zurückgegangen. Das zeigt die aktuelle Arbeitslosenstatistik, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Im Tourismus, im Handel und am Bau gab es den stärksten Rückgang.

27.703 Personen waren mit Ende November in Tirol als arbeitslos gemeldet. Das ist im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Rückgang von sieben Prozent. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern sank die Arbeitslosigkeit in Tirol am stärkten, gefolgt von Salzburg und Vorarlberg. Einen Anstieg gab es in Niederösterreich und in Wien.

AMS Tirol

Der Tiroler Arbeitsmarkt habe sich auch im November weiter positiv entwickelt, in allen Bezirken und in allen Branchen sagte Anton Kern, der Landesgeschäftsführer des AMS Tirol. Die Arbeitslosigkeit sei erneut gesunken, die Beschäftigung habe weiter zugenommen, und auch die Nachfrage nach Arbeitskräften sei unvermindert hoch, so Kern in einer Aussendung.

Weniger Langzeitarbeitslose

Sowohl bei den Frauen, als auch bei den Männern ging die Arbeitslosigkeit im November zurück. Zum zweiten Mal in Folge war auch die Langzeitarbeitslosigkeit rückläufig. Nach Altersgruppen betrachtet, sank die Arbeitslosigkeit bei allen Altersgruppen, außer bei den älteren Personen ab 50 Jahren. Hier nahm die Arbeitslosigkeit um 0,8 Prozent oder 65 Personen zu.

Stärkster Rückgang im Bezirk Kitzbühel

In Kitzbühel ging die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen um 8,9 Prozent zuürck. Es folgen Innsbruck (-7,9 Prozent, Kufstein (-7,3 Prozent), Landeck (-7,0 Prozent), Schwaz (-6,2 Prozent), Imst (-5,8 Prozent), Reutte (-5,0 Prozent) und Lienz (-4,7 Prozent).

Nach ausgewählten Berufsgruppen betrachtet, gab es den markantesten Rückgang bei den Fremdenverkehrsberufen mit einem Minus von 784 Personen. Bei den Hilfsberufen waren um 258 Personen weniger arbeitslos gemeldet, bei den Bauberufen waren es 205 Personen weniger.

Links: