Prozess wegen Hitler-Verherrlichung

Am Landesgericht Innsbruck muss sich am Mittwoch eine 23-jährige Frau wegen Wiederbetätigung verantworten. Die Tirolerin hat auf einer Facebook-Seite Hitler verherrlicht. Jetzt wird ihr der Prozess gemacht.

Es ist nicht egal, was man in sozialen Netzwerken von sich gibt. Das betrifft am Mittwoch die 23-jährige Tirolerin, die unter ihrem echten Namen sinngemäß gepostet hat, dass Hofer ein zweiter Hitler sei. Sie sei nicht stolz auf Hitler, aber angesichts dessen, was man derzeit erlebe, wäre ein zweiter Hitler super.

Ein Screenshot dieser Weltanschauung landete beim Verfassungsschutz, die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen des Verbrechens des Verbotsgesetzes in Form eines Mediendeliktes erhoben. Die Facebook-Seite, auf der die Hitler-Verherrlichung zu lesen war, ist nicht mehr eruierbar. Ein Urteil könnte es am Nachmittag geben.

Bereits mehrere Verurteilungen

Immer wieder sind in jüngerer Vergangenheit Facebook-Postings Angeklagten zum Verhängnis geworden. In einem Wiederbetätigungsprozess ist im September ein Innsbrucker zu fünfeinhalb Jahren Haft und einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt worden. Das Urteil war damals noch nicht rechtskräftig - mehr dazu in Haft wegen Wiederbetätigung und Einweisung.