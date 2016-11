Seilbahnen investieren so viel wie noch nie

Beim Treffpunkt Seilbahnen der Wirtschaftskammer Tirol in Innsbruck Montagabend hat die Branche auf einen neuen Investitionsrekord verwiesen. Laut VKI werden die Tagesskikarten um 1,95 Prozent teurer.

Im Bilanzjahr 2015 wurden in Tirol insgesamt 296 Millionen Euro investiert. Ein Drittel der Summen wurde für Sicherheit, Komfort und die Qualität der Anlagen ausgegeben. Fast 60 Millionen für die Beschneiung und 137,5 Millionen in Pisten, Zutrittssysteme oder Parkplätze. Im Jahr 2016/17 sind etwas mehr Investitionen geplant - 299,4 Millionen Euro.

Weniger Skigäste, höhere Einnahmen

Es wurden in der vergangenen Saison 24,4 Million Skitage in Tirol gezählt. Das ist ein Rückgang von 1,8 Prozent im Vergleich zur Saison davor. Im Gegenzug stiegen aber die Kassenumsätze um 1,9 Prozent auf 645,6 Millionen Euro.

Landeck lebt vom Tourismus

Am Beispiel des Bezirks Landeck will die Wirtschaftskammer die Bedeutung der Seilbahn-Branche zeigen. Eine von ihr in Auftrag gegebene Studie hat untersucht, was im Bezirk ohne Seilbahnen passiere. Wenn die Skifahrer ausblieben, würde das massive Einbußen auch für zahlreiche weitere Betriebe bringen - Gastronomie, Hotelerie, Handel oder Gewerbe. Diese Betriebe miteingerechnet würde der Bezirk 64 Prozent der gesamten Wertschöpfung verlieren sowie fast 14.000 Arbeitsplätze, das wären 78 Prozent.

VKI-Test: Skikarten werden teurer

Wie jedes Jahr werden auch heuer die Liftpreise mehrheitlich angehoben, berichtet der Verein für Konsumenteninformation (VKI) im Testmagazin „Konsument“. Im Österreich-Durchschnitt beträgt die Teuerungsrate bei Tageskarten für Erwachsene 1,95 Prozent und liegt damit deutlich über der Inflationsrate von 0,9 Prozent nach dem Verbraucherpreisindex (VPI).

Seit Beginn der VKI-Erhebungen in der Saison 2004/205 sind die Tageskarten durchschnittlich gar um 44 Prozent teurer geworden. Der VPI stieg im selben Zeitraum um 25 Prozent.

„Wie üblich“, schreibt der VKI, wurde bei den 6-Tage-Skipässen noch stärker erhöht: Hier zahlt ein Erwachsener im Durchschnitt um 3,2 Prozent mehr als in der vorigen Skisaison. Hier ist der Preis seit 2004/2005 um mehr als die Hälfte - um 52 Prozent - gestiegen.

