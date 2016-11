Besiedelung von Einsatzzentrum Kematen startet

Die Polizei in Kematen übersiedelt als erste Blaulichtorganisation am Dienstag in das neue Einsatzzentrum Kematen. Bald sollen auch Feuerwehr und Rotes Kreuz dort untergebracht sein.

Das neue Einsatzzentrum ist in Kematen beim Kreisverkehr in Richtung Sellraintal untergebracht. Das Gebäude umfasst zwei Stockwerke und ist barrierefrei. Die Kosten für das neue Zentrum betragen rund sieben Millionen Euro, einen Teil davon trägt das Land Tirol. Die Blaulichtorganisationen sind Mieter in dem Gebäude.

Mit der Polizei beziehen die ersten neuen Mieter ihre Büros. Im Jänner sollen die Feuerwehr und das Rote Kreuz folgen. Die offizielle Einweihung ist im Frühjahr vorgesehen.

Geplant wurde der Bau vom Architekturbüro DIN A4, umgesetzt wurde er vom Kemater Unternehmer Bodner Bau.