Lawine in Obergurgl fordert zweites Opfer

Das Lawinenunglück in Obergurgl hat ein zweites Menschenleben gefordert. In der Innsbrucker Klinik starb am Sonntag ein 40-jähriger Engländer an seinen schweren Verletzungen. Am Samstag konnte ein 22-jähriger Niederländer nur noch tot geborgen werden.

Das Unglück ereignete sich Samstagmittag auf rund 3.000 Metern Seehöhe. Eine zehnköpfige Tourengruppe war im Ferwalltal unterwegs, als die Lawine abging und vier Mitglieder mitriss - mehr dazu in Ein Toter bei Lawinenabgang in Obergurgl. Laut Alpinpolizei, dürfte die Gruppe die Lawine selbst ausgelöst haben.

zeitungsfoto.at

Am Sonntag führten Alpinpolizei, Sachverständige und Lawinenwarndienst Tirol Erhebungen an der Unfallstelle durch. Die gewaltige Lawine mit einer Länge von 1.000 und einer Breite von bis zu 800 Metern war von einer Geländekammer am Talende abgegangen.