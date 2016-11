Filmspot thematisiert häusliche Gewalt

Ein Fernsehspot zum Thema häusliche Gewalt von Kultregisseur Uli Brée ist am Freitag an die Tiroler Schulen übergeben worden. Er soll als Anstoss für Diskussionen im Unterricht dienen und die Schüler motivieren sich mit dem Thema auseinander zu setzen.

„Nicht selten ist der gefährlichste Ort für eine Frau ihr eigenes Zuhause“, weiß Landespolizeidirektor Helmut Tomac. Er ist gleichzeitig Tiroler Präsident des Kuratoriums Sicheres Österreich, das den Drehbuchautor Uli Brée mit der Gestaltung des Filmspots beauftragt hat.

In dem Spot werden Bilder aus einem gewöhnlichen Haushalt gezeigt - ohne Personen und ohne Gewaltszenen. Zu hören ist, wie ein Kind Gewalt in der Familie erlebt.

Häufig auch Kinder mit betroffen

Insgesamt wurden drei verschiedene Spots produziert. Sie sollen in ganz Österreich NGOs in ihrer schwierigen Arbeit unterstützen, in der polizeilichen Präventionsarbeit und Ausbildung verwendet werden sowie dem Lehrkörper in Schulen zur Verfügung stehen. Denn häufig ist nicht nur ein Elternteil Opfer von Gewalt in den eigenen vier Wänden, sondern auch Kinder. „Die Kurzfilme zeigen auf, dass Gewalt in der Privatsphäre keine Privatsache ist und uns alle angeht!“, erläutert Tomac die Intention der Filmspots.

Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Tiroler Präsident des Kuratoriums Sicheres Österreich, weist auf die hohe Dunkelziffer bei der häuslichen Gewalt hin.

Spot soll zum Reden animieren

Meistens werde häusliche Gewalt nicht zur Anzeige gebracht und einfach hingenommen, wissen die Experten. Es sei daher wichtig, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen, betonte Tirols Frauenlandesrätin Christine Baur. Opfern müsse Mut gemacht werden. "Angefangen von der Kinder- und Jugendanwaltschaft, der Tiroler Kinderschutz GmbH und auch dem Gewaltschutzzentrum Tirol – wir haben in Tirol viele Ansprechpartnerinnen und -partner, die Opfer und Zeugen von häuslicher Gewalt unterstützen“, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter.

