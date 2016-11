Erneut Brandstiftung in Innsbruck

In Innsbruck sucht die Polizei nach einem Brandstifter. In einer Wohnanlage im Stadtteil Pradl wurde am Mittwoch im Keller ein Feuer gelegt. Verletzt wurde dabei niemand. Es ist das zweite Mal, dass in dieser Wohnanlage Feuer gelegt wurde.

Das Feuer ist am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr von Bewohnern der Wohnanlage in der Premstraße entdeckt worden. Dichter Rauch kam aus dem Kellerfenster.

Heißwasserrohr geplatzt

Zwei Kellerabteile standen in Flammen. Durch die Hitze ist ein Heißwasserrohr geplatzt. Das austretende Wasser dämmte den Brand zumindest ein. Die Feuerwehr konnte die Flammen dann rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. In derselben Wohnanlage sind im Februar 2015 ebenfalls im Keller sowie in der Tiefgarage Brände gelegt worden - mehr dazu in Feuer in Tiefgarage war Brandstiftung.

Laut Polizei ist der Brand gelegt worden. Angezündet wurden Gegenstände, die in einem Kellerabteil gelagert waren. Hinweise von Bewohnern sind bis dato noch keine bei der Polizei eingelangt. Die Ermittlungen laufen.