Spatenstich für Schul-Ski-Zentrum in Neustift

Im Stubaital entsteht ein neues Trainingszentrum für heimische Skitalente. 30 Millionen Euro werden in den neuen Schulcampus investiert. Ausgelegt ist das neue Gebäude, das 74 Internatsplätze bieten wird, für 450 Schüler.

Der neue Campus wird im Neustifter Ortsteil Kampl errichtet und umfasst die Skimittelschule, das dazugehörige Internat, einen polytechnischen Lehrgang und zwei Volksschulen.

fasch&fuchs.architekten/Andre Schönherr

Schon jetzt gilt die neue Skimittelschule Neustift als Talenteschmiede. Die Räumlichkeiten sind aber fast 50 Jahre alt und entsprechen architektonisch nicht mehr den Anforderungen einer heutigen modernen Schule. In der neuen Skimittelschule mit dem angeschlossenen Internat wird es eine Dreifach-Turnhalle, einen herkömmlichen Turnsaal und einen großen Kraftraum geben.

In der schulfreien Zeit sollen die Räumlichkeiten an Trainingsgruppen des Tiroler und Österreichischen Skiverbandes vermietet werden.

Land Tirol

Spitzensport und Einstieg in Lehrberuf

Der Schulcampus soll erstmals auch den Übergang von der Neuen Mittelschule zur Lehre schaffen. Damit haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Spitzensport und Schule am Standort unter einen Hut zu bringen. Der Baustart ist bereits erfolgt. Der neue Campus soll zum Schuljahr 2018/19 bezugsfertig sein. Finanziert wird der Neubau unter anderem von der Gemeinde Neustift (11 Millionen Euro), dem Land Tirol (10 Mio.), dem Gemeindeausgleichsfonds (4 Mio.) und der Schulförderverein.