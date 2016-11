Rekordsommer mit Nächtigungsplus

Tirol hat die Sommersaison 2016 mit einem neuen Rekord bei der Gästezahl abgeschlossen. Die Gästeankünfte legten um 290.000 bzw. 5,4 Prozent zu und lagen bei 5,7 Mio., so die Tirol Werbung am Mittwoch. Die Betriebe meldeten 5,5 Prozent mehr Nächtigungen.

20,8 Millionen Nächtigungen wurden in Tirol gezählt, jubelt die Tirol Werbung. Zudem habe das gesamte abgelaufene Tourismusjahr von November 2015 bis Oktober 2016 das beste Ergebnis im historischen Vergleich gebracht. Knapp 47,6 Mio. Übernachtungen in diesem Zeitraum bedeuteten laut Tirol Werbung ein Wachstum um 4,2 Prozent, 11,5 Mio. Gäste eine Zunahme um fünf Prozent.

Nachbarn schätzen wieder vermehrt Tirol

In erster Linie verantwortlich für das Plus an Ankünften und Nächtigungen im abgelaufenen Sommer seien die Gäste aus den Nahmärkten - allen voran jene aus Deutschland. Mit einer Zunahme um 800.000 (plus 7,9 Prozent) kletterten ihre Nächtigungen auf 10,9 Mio. Das größte absolute Minus verzeichnete Tirols Tourismus bei Urlaubern aus China. Deren Nächtigungen sind um 36.000 (minus 15,5 Prozent) auf rund 200.000 gefallen. Einen Rückgang wies man mit 680.000 Nächtigungen (minus 20.000 bzw. 3,2 Prozent) auch für den italienischen Markt aus.

