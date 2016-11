Entschuldigungskarte für den guten Zweck

Der Innenstadtverein hat am Montag die Innsbrucker Neujahrs-Entschuldigungskarte 2017 präsentiert. Gestaltet wurde die Karte heuer von dem in Natters lebenden Künstler Anton Christian.

In der Steindruckerei Stecher und Stecher sind 300 Lithographien in vier Farben in Handarbeit gefertigt worden. „Der Steindruck ist eine uralte, sehr aufwendige Technik. Der Künstler muss für jede Farbe einen Stein bearbeiten. Und besonders aufwendig ist es für den Steindrucker. Jedes einzelne Blatt läuft der Farbenanzahl entsprechend durch den Drucker“, erklärt Christian.

ORF

Die limitierte, nummerierte und vom Künstler signierte Auflage macht die Karte zum Sammlerstück. Der Ertrag aus dem Verkauf kommt zur Gänze der Aktion „Licht ins Dunkel“ und der „Tiroler Hospiz Gemeinschaft“ zu Gute.

ORF

Die Karten kosten 140 Euro pro Stück und können zum Beispiel bei der Innsbruck Information am Burggraben 3 gekauft werden. Der Original-Entwurf ist im ORF-Tirol-Foyer in Innsbruck zu sehen und wird im Rahmen der Aktion „Licht ins Dunkel“ versteigert.

„Freikauf von Almosengeben“

Im Jahr 1820 wurde in Innsbruck die erste Tiroler Neujahrs-Entschuldigungskarte aufgelegt. Damals reagierte die Bevölkerung begeistert. Denn der Kauf einer Karte ersetzte den von vielen als unangenehm empfundenen Neujahrsbesuch ärmerer Bevölkerungsschichten, der die vermögenden Innsbrucker verpflichtete, ein Almosen zu geben, erklärte Roland Sila, Kustos in der Bibliothek des Landesmuseums, den Zweck. Die Entschuldigungskarte wurde ins Fenster gestellt. So konnte jeder sehen, dass der Hausbesitzer schon gespendet hatte.