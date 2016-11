Wohnungsbrand in Innsbruck

Ein Wohnungsbrand in einem Hochhaus in der Radetzkystraße in Innsbruck hat Montagvormittag die Einsatzkräfte gefordert. Zwei Polizisten mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht werden.

Das Feuer ist in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Zwei Polizisten haben die Wohnungstür eingetreten, da zunächst angenommen wurde, dass sich Kinder in der brennenden Wohnung befinden. Diese Information hat sich dann jedoch nicht bestätigt. Die beiden Beamten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht.

zeitungsfoto.at

Zum Brandzeitpunkt war niemand in der Wohnung. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Die Wohnung ist komplett ausgebrannt und derzeit unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch unklar.