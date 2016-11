Handel jubelt über erwartete Packerlflut

Der Handel startet optimistisch ins Weihnachtsgeschäft. Laut einer Umfrage planen jeder Tirolerin und jeder Tiroler heuer Geschenke im Wert von 370 Euro zu kaufen. Der Handel rechnet mit vier Mio. Packerln unter den Weihnachtsbäumen.

560.000 Tirolerinnen und Tiroler über 15 Jahre werden heuer Weihnachtsgeschenke kaufen. Elf Prozent werden kein Packerl kaufen. Im Durchschnitt kauft jeder sieben Geschenke. Etwa 60 Prozent kauft den Großteil der Geschenke im Dezember.

Durchschnittlich betragen die Ausgaben für Geschenke 370 Euro, acht Prozent wollen mehr als 1.000 Euro für alle Präsente ausgeben. Besonders beliebt sind Gutscheine, gefolgt von Kleidung, Büchern und Spielwaren. Das geht aus einer Studie von KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer hervor.

Kunden spendabler als im Vorjahr

Die Erwartungen der Einzelhandelsunternehmen sind optimistisch: Ein Drittel erwartet einen Umsatz über dem Vorjahresniveau, 60 Prozent von ihnen gehen vom Vorjahresniveau aus, zehn Prozent erwarten einen Umsatz unter dem Vorjahresniveau. „Wir haben gesehen, es gibt die Bereitschaft mehr für Weihnachten auszugeben. Die Konsumenten sind in diesem Jahr besonders spendabel“, so Martin Wetscher, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Tirol.

Internet vs. Geschäft

Über die Hälfte der Tirolerinnen und Tiroler erwerben ihre Geschenke in Geschäften. 38 Prozent kaufen die Geschenke im Internet. Barbara Thaler, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer und Expertin für E-Commerce, erklärt: „Zwei von drei unter 45-Jährigen kaufen regelmäßig online ein. Das sieht man auch im Weihnachtsgeschäft.“ In Zukunft werde auf Tiroler Händler schnellere und verstärkt digital Kommunikation mit den den Kunden zukommen, so Thaler.