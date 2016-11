Suchaktion nach Tourengeher im Zillertal

Im Zillertal läuft derzeit die Suche nach einem abgängigen Tourengeher. Der Einheimische wurde am Sonntag als vermisst gemeldet. Montagfrüh wurde die Suche nach ihm fortgesetzt.

Der 62-jährige Unterländer wollte am Sonntag in Hochfügen eine Skitour gehen. Im Laufe des Tages wollte er sich auf der Wedelhütte mit seiner Tochter treffen. Als die Tochter ihren Vater nicht erreichen kann, verständigt sie die Einsatzkräfte. Bis nach Mitternacht suchten die Einsatzkräfte in Hochfügen vergeblich nach dem Mann.

Montagfrüh wurde die Suche erneut aufgenommen. Auch der Hubschrauber des Innenministeriums wurde nach Hochfügen geschickt. Bergrettung, Alpinpolizei, Hundeführer und Liftpersonal sind ebenfalls im Einsatz.

Vermisster auch in Kramsach

Seit einer Woche wird im Unterland ein 48-jähriger Einheimischer vermisst. Eine Suchaktion in der Nacht im Bereich Sonnwendjochbahn in Kramsach blieb bislang erfolglos - mehr dazu in Suche nach abgängigem Mann in Kramsach.