Fünfjährige nach Sturz aus drittem Stock unverletzt

Ein fünfjähriges Mädchen hat am Sonntag in Innsbruck einen Sturz aus dem dritten Stock überlebt. Das Kind war nach Auskunft der Polizei alleine zu Hause. Passanten sahen das Unglück kommen und breiteten Jacken aus, um den Aufprall zu lindern.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr nachmittags im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Passanten aus Nordafrika sahen das Kind laut Polizei schon am Balkon herumturnen und spannten darunter eine Jacke auf. „Damit konnten sie den Sturz der Fünfjährigen abfedern und das Mädchen auffangen“, sagte Hubert Thonhauser von der Polizeiinspektion Pradl zur APA. Nach ersten Informationen hing das Mädchen am Geländer, bis es die Kraft verließ und es mehr als zehn Meter in die Tiefe stürzte.

zeitungsfoto.at

Aus der Innsbrucker Klinik hieß es am Nachmittag, das Mädchen habe den Unfall mit lediglich einer aufgeplatzten Lippe und Blutergüssen, aber ohne schwerere Verletzungen überstanden. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Ende August stürzte ein zweijähriges syrisches Mädchen aus dem Fenster einer Flüchtlingsunterkunft, auch dieses Kind zog sich nur leichte Verletzungen zu - mehr dazu in Flüchtlingskind überlebt Fenstersturz (tirol.ORF.at, 28.8.2016).