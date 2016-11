Frauen vor Disco bewusstlos geschlagen

Drei Frauen sind in der Nacht auf Sonntag vor einer Disco in Innsbruck von zwei 25-jährigen Männern niedergeschlagen worden. Auslöser für die Tat sei eine beleidigende Äußerung eines unbekannten Passanten gewesen, so die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 2.00 Uhr in einer Disco im Innsbrucker Stadtteil Wilten. Zwei 25-jährige, ein Österreicher und ein Türke, stiegen vor dem Lokal aus einem Taxi. Ein unbekannter Passant habe dann „Sch.... Ausländer“ in Richtung der beiden gerufen. Zur selben Zeit wollte eine Gruppe Frauen in das Taxi einsteigen.

Faustschläge ins Gesicht

Die beiden Männer glaubten, dass eine der Frauen sie beleidigt hätte und gingen auf die Frauen los. Sie versetzten drei der Frauen mehrere Faustschläge ins Gesicht. Die Frauen gingen sofort zu Boden, zwei der Frauen wurden durch die Heftigkeit der Schläge sogar bewusstlos.

zeitungsfoto.at

Die Frauen, sie sind zwischen 21 und 26 Jahre alt, wurden in die Unfallambulanz gebracht. Der Österreicher wurde festgenommen, beide Männer wurden zur Anzeige gebracht. Beide hatten laut Polizei mehr als ein Promille Alkohol im Blut.