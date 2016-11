Buben von „New Orleans Brücke“ gerettet

Ausgerechnet die Stahlträger unterhalb der „New Orleans Brücke“ in Innsbruck haben sich am Samstag zwei Buben aus Innsbruck als Spielplatz ausgesucht. Berufsfeuwehr und Wasserrettung retteten die beiden aus luftiger Höhe.

Die beiden Buben im Alter von 12 und 13 Jahren dürften die Eisentraversen unterhalb der „New Orleans Brücke“ als interessanten Spielplatz angesehen haben. Sie kletterten vom nördlichen Innufer aus unterhalb der „New Orleans Brücke“ auf einem Stahlträger der Brückenkonstruktion bis zum mittleren Brückenpfeiler. Besorgte Spaziergänger beobachteten die Aktion und verständigten die Einsatzkräfte.

zeitungsfoto.at

Christoph Grubhofer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck schildert den ungewöhnlichen Einsatz, bei dem die beiden Buben aus rund sechs Metern Höhe gerettet wurden: „Die Kinder haben sich aufgrund einer Quertraverse gut halten können. Durch den niedrigen Wasserstand war es für uns möglich, im Wasser mit den Schwimmern eine Schiebeleiter aufzustellen. Diese Leiter konnten wir so nahe an die Kinder heranbringen, dass wir sie retten konnten. Gemeinsam mit der Wasserrettung haben wir die Kinder dann an Land getragen, damit sie nicht nass werden.“

zeitungsfoto.at

Die beiden Buben blieben unverletzt und wurden ihren Eltern übergeben. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Rettung Innsbruck sowie die Wasserrettung Innsbruck mit Tauchern.