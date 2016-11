Skigebiete starten in die Wintersaison

Nachdem in den Gletscherskigebieten schon längere Zeit Hochbetrieb herrscht, starten an diesem Wochenende einige weitere Skigebiete den Winterbetrieb. Beschneiung und die Schneefälle der letzten Wochen sorgen für den nötigen Schnee.

Die tiefen Temperaturen in der ersten Novemberhälfte haben für günstige Bedingungen zur Beschneiung gesorgt. In Kitzbühel war sogar schon Ende Oktober die erste Piste präpariert, in Sölden hieß es nach dem Weltcupauftakt ebenfalls Piste frei.

Einige Gebiete warten noch zu

Seit dieser Woche läuft der Skibetrieb in Obergurgl-Hochgurgl und auch in Hochfügen-Hochzillertal kann man schon Schwünge in den Schneeziehen. Selbst das eine oder andere tiefergelegene Gebiet wagt sich schon an den Saisonstart, so wie die Berger Alm in Steinach. der Großteil der Skigebiete so wie etwa die Ski-Welt Wilder Kaiser warten noch eine Woche. Ab dem 26. November ist die Auswahl an offenen Liften dann schon deutlich größer.