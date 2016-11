Gemeinderat lehnt Schlafverbot für Obdachlose ab

Das geplante Schlafverbot für Obdachlose in der Innsbrucker Altstadt kommt nicht. Der Gemeinderat sprach sich am Donnerstag nach einer stundenlangen Debatte mehrheitlich gegen diese umstrittene Maßnahme aus.

Obdachlose, die in Schlafsäcken in der Innsbrucker Altstadt in Lauben oder auch in Unterführungen nächtigen passen nicht ins Bild einer sozialen Stadt befand zuletzt Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) - mehr dazu in Schlafverbot in Innsbruck bleibt umstritten.

Nachdem sich Grüne und SPÖ bereits im Vorfeld gegen das Schlafverbot ausgesprochen hatten, hätte Bürgermeisterin Oppitz-Plörer die Stimmen von FPÖ und der Liste von Landtagsklubobmann Rudi Federspiel gebraucht. Doch Federspiel machte klar, dass die Zustimmung zum Nächtigungsverbot nur bei einem gleichzeitigen Einverständnis zu einem umfassenden Maßnahmenpaket inklusive eines täglichen Bettelverbotes erfolgen würde - mehr dazu in FPÖ gegen Nächtigungsverbot in Innsbruck.

Nur FI und ÖVP stimmten für Verbot

Ein Schlafverbot samt Androhung einer 2.000 Euro Geldstrafe sei aber nicht das adäquate Mittel, befanden einige anderen Fraktionen im Innsbrucker Gemeinderat. Mit 17:21 Stimmen wurde die umstrittene Maßnahme nach dreistündiger Debatte abgelehnt. Die Bürgermeisterliste „Für Innsbruck“ und die ÖVP stimmten dafür, die Koalitionspartner Grüne und SPÖ, sowie die oppositionellen FPÖ bzw. Liste Rudi Federspiel, eine freie Mandatarin sowie ein Gemeinderat der „Inn-Piraten“ stimmten dagegen.

Verunreinigungen und Geruchsbelästigungen

Das Verbot hätte sich primär gegen Obdachlose und Bettler gerichtet, die speziell in den Altstadtlauben nächtigten. Auch in den daran angrenzenden Straßenzügen, Teilen des Stadtteils Wilten und der Unterführung entlang der Westbahn sollte das Verbot gelten. In den kontrollierten Straßenzügen und Unterführungen sei es zu Verunreinigungen und Geruchsbelästigungen aufgrund der Notdurft, die die Personen unmittelbar in der Nähe ihres Schlafplatzes verrichteten, gekommen, hatte es seitens der Stadt geheißen.

Sowohl die Kaufleute des Innen-und Altstadtvereins, aber auch die Polizei sprachen sich im Vorfeld für das Verbot aus. Sozialvereine hingegen bekundeten ihr Missfallen. Der Stadtsenat stimmte schließlich in seiner Sitzung in der vergangenen Woche für das Nächtigungsverbot - mehr dazu in Stadtsenat beschließt Nächtigungsverbot