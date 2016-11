Radfahrer nach Streit festgenommen

Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer ist Dienstagabend in Innsbruck eskaliert. Der Autofahrer musste in die Klinik eingeliefert werden, der Radfahrer wurde von der Polizei festgenommen.

Was sich Dienstagabend auf der Pradler Straße in Innsbruck genau abgespielt hat, wird ein Gericht zu klären haben. Die Aussagen der Beteiligten gehen auseinander. Sowohl der 53-jährige Autofahrer als auch der 47-jährige Radfahrer, beide aus Innsbruck, gaben gegenüber der Polizei an, vom jeweils anderen angegriffen worden zu sein. Im Zuge der Auseinandersetzung trat der Radfarer mehrmals gegen die Fahrertüre. Der Autofahrer wurde durch die zugeschlagende Autotür am Kopf getroffen und dabei unbestimmten Grades verletzt. Er musste mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert werden.

Flüchtender Radfahrer von Zeugen verfolgt

Der Radfahrer flüchtete, wurde aber von einem 21-jährigen Innsbrucker, der den Vorfall zuvor beobachtet hatte, per Rad verfolgt. Der 21-Jährige verständigte auch die Polizei, die den 47-Jährigen schließlich anhalten und festnehmen konnte. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.