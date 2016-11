Großer Drogenring in Innsbruck zerschlagen

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei in Innsbruck einen Drogenring zerschlagen können. Neun Personen - zum Großteil Asylwerber aus dem nordafrikanischen Raum - wurden verhaftet. Sie handelten mit Kokain und Haschisch im großen Stil.

Die Hinweise, dass Kokain in hoher Qualität bei nordafrikanischen Straßenverkäufern im Umlauf sei, kam im Frühjahr von Abnehmern.

Polizei

Straffe Organisation

Nach ersten Ermittlungen des Landeskriminalamts und der Einsatzgruppe Suchtgift stellte sich heraus, dass die Gruppe wegen der guten Qualität der Ware bereits sehr präsent im Straßenverkauf und auch im Kokainverkauf in diversen Lokalen war. Die Gruppierung war laut Exekutive straff und klar organisiert. So war ein Teil der Beteiligten für den Großeinkauf in Italien und den Transport nach Innsbruck zuständig. Ein anderer Teil war für den Geldfluss verantwortlich. Der Verkauf in Innsbruck wurde wiederum von „Einzelhändlern“ übernommen, die jeweils eigene Kundenstöcke belieferten. Sie wurden mit Haschisch und einer Wohnmöglichkeit bezahlt.

60.000 Euro sichergestellt

Bei den Festnahmen und Hausdurchsuchungen wurden 60.000 Euro Bargeld sichergestellt, die aus Drogen-Verkaufserlösen stammen dürften. Zudem fand die Polizei 2,3 Kilogramm Haschisch, 60 Gramm Kokain, drei gestohlene Mobiltelefone und 15 als „Verkaufshandys“ benutzte Mobiltelefone. Vermutet wird, dass die Gruppierung zwischen Februar bis September bis zu 80 Kilogramm Haschisch und mindestens 1,8 Kilogramm Kokain aus Italien nach Innsbruck schmuggelte und hier gewinnbringend an Abnehmer weiterverkaufte. Der Gruppierung konnte, so die Polizei, bereits durchgeführte Drogengeld-Transfers von Innsbruck nach Italien um mindestens 58.000 Euro nachgewiesen werden.

Polizei

Die Erhebungen zur Gruppierung sind laut Polizei nun abgeschlossen. Neun von 13 mutmaßlichen Drogendealern befinden sich in U-Haft. Nach zwei Personen wird noch gefahndet. Die Männer im Alter von 19 bis 39 Jahren stammen aus Marokko und Algerien, eine Beschuldigte ist türkische Staatsbürgerin. Der überwiegende Teil der Beschuldigten sind Asylwerber. Sie befinden sich bereits seit längerer Zeit in Innsbruck und sind mehrheitlich bereits wegen Handels mit Suchtmitteln aufgefallen.