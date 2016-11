Sparkasse Kitzbühel: Schließfächer ausgeräumt

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag in die Sparkasse Kitzbühel eingedrungen. Dort brach er mehrere Schließfächer auf und leerte sie. Ende Oktober ereignete sich ein ähnlicher Fall in Lienz.

In der Bank brach der Täter eine Tür zum Raum mit den Schließfächern auf und brach er dann alle 250 Schließfächer auf. Was gestohlen wurde, und wie hoch der Schaden ist, werde derzeit ermittelt, so Stefan Eder, Sprecher der Tiroler Polizei.

Nach der ersten Sichtung der Videoüberwachung sei nur klar, dass der Täter maskiert gewesen sei.

Ähnlicher Fall vor wenigen Wochen in Lienz

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Einbruch mit einem ähnlichen Fall Ende Oktober in der Raika Lienz zusammenhängt. Dort zwängte ein unbekannter Täter zahlreiche Schließfächer auf und erbeutete Bargeld sowie Wertgegenstände. Erbeutete Sparbücher warf der Täter weg - mehr dazu in Nächtlicher Einbruch bei Raika Lienz (tirol.ORF.at, 28.10.2016).