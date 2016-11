Frau wollte Haus des Exmanns anzünden

Sonntagnachmittag hat eine 51-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel versucht, das Haus ihres Exmanns in Brand zu stecken. Sie verschüttete Benzin in mehreren Räumen. Die Polizei konnte einen Brand in letzter Sekunde verhindern.

Die 51-Jährige kam mit einem Kanister Benzin zum Haus ihres Exmanns und versuchte zuerst, über die Garage in das Gebäude zu gelangen. Als ihr dies nicht gelang, schlug sie eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere des Hauses. Dort verschüttete sie den Treibstoff in mehreren Räumen.

Exmann versteckte sich im Keller

Ihr Exmann hielt sich im Keller versteckt und alarmierte die Polizei. Als die Polizisten eintrafen zog die Frau ein Feuerzeug aus ihrer Jackentasche. Einem Polizisten gelang es, ihr das Feuerzeug aus der Hand zu schlagen und somit einen Brand zu verhindern. Die Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Mittlerweile wurde auch die Untersuchungshaft verhängt, bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dem Vorfall gingen laut Polizei jahrelange massive Streitigkeiten voraus.