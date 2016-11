Lungenkrankheit COPD auf dem Vormarsch

Bis 2020 wird COPD noch vor Krebs die dritthäufigste Todesursache sein. Jeder fünfte Erwachsene ist in Österreich davon betroffen. Allein im Reha Zentrum Münster werden derzeit 40 Patienten behandelt.

COPD (chronic obstructive pulmonary disease) ist eine chronische Lungenerkrankung, die durch Entzündung die Atemwege verengt und das Lungengewebe unwiederbringlich zerstört. Symptome sind chronischer Husten, Schleimbildung und später auch Atemnot.

Der Lungenfacharzt Peter Heininger vom Reha Zentrum Münster erklärt: „Es ist eigentlich eine Krankheit des Ausatmens. Es kommt hier zu einem langfristigen, aber langsamen Umbau der Lunge. Dadurch ist natürlich die Symptomatik langsam fortschreitend und erst in einem Erwachsenenalter kommt es wirklich zu Beschwerden.“

Rauchen ist Ursache Nummer eins

An COPD erkranken immer mehr Menschen, auch weil immer mehr Frauen rauchen. Rauchen gilt als die Ursache Nummer eins für die Lungenerkrankung. Der Arzt Heininger fügt hinzu, dass aber auch Feinstaub- oder Staubexposition Ursache für die Erkrankung sind, ebenso wie Schadstoffe am Arbeitsplatz und Umweltbelastung.

Tückisch an der Krankheit ist, dass man lange nichts davon merkt. Heininger sagt: „Wenn man über 40 Jahre alt ist und einen lange andauernden Husten hat, dann eventuell noch eine vermehrte Schleimproduktion und bei Belastung Atemnot hat, dann sollte man einen Lungenfacharzt aufsuchen, um einen Lungenfunktionstest zu machen, um COPD auszuschließen oder auch zu bestätigen“, so der Arzt.

Verschiedene Therapien

Die Erkrankung kann man nicht heilen. Man könne sie aber gut therapieren, sodass sie nicht weiter fortschreitet. Im Reha Zentrum Münster etwa können Patienten ein spezielles Atemmuskeltraining absolvieren. Konditionstraining oder Krafttraining sollen wieder Lust auf Bewegung machen.

Mit dem Welt-COPD-Tag am Dienstag will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf die Erkrankung aufmerksam machen und die Bevölkerung darüber aufklären, damit junge Menschen erst gar nicht mit dem Rauchen anfangen.